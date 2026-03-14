Группа «Каспийский Груз» отменила выступление на Кипре из-за пограничников

На Кипре отменили концерт группы «Каспийский Груз». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 11 марта на Кипре должен был состояться концерт, но его отменили за два часа до начала. Позже стало известно, что пограничная служба не пустила группу в страну, так как организаторы оформили для них только шенгенские визы вместо рабочих, при наличии которых возможно было бы проведение мероприятия.

На концерт продали 400 билетов, а владелец площадки узнал об отмене за пару часов до начала. Все оборудование было подготовлено, а звукорежиссер специально прилетел из Греции.

Представители артистов рекомендовали зрителям вернуть билеты.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал пост под бит «Каспийского Груза».