Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:38, 14 марта 2026Культура

Группа «Каспийский Груз» отменила выступление на Кипре из-за пограничников

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @brutto.kg

На Кипре отменили концерт группы «Каспийский Груз». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 11 марта на Кипре должен был состояться концерт, но его отменили за два часа до начала. Позже стало известно, что пограничная служба не пустила группу в страну, так как организаторы оформили для них только шенгенские визы вместо рабочих, при наличии которых возможно было бы проведение мероприятия.

На концерт продали 400 билетов, а владелец площадки узнал об отмене за пару часов до начала. Все оборудование было подготовлено, а звукорежиссер специально прилетел из Греции.

Представители артистов рекомендовали зрителям вернуть билеты.

Ранее сообщалось, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал пост под бит «Каспийского Груза».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допускал перекрытие Ормузского пролива еще до начала операции против Ирана

    В Абу-Даби арестовали десятки людей за съемку во время конфликта с Ираном

    В судьбе русского рока обнаружили важную роль офицера КГБ Владимира Владимировича

    В МИД раскрыли владельцев здания посольства Украины

    Посольство России ответило на заявление Великобритании о причастности к удару по Ираку

    Единственный призер Олимпиады от России рассказал о планах съехать на лыжах с Эвереста

    За пострадавшим в аварии с экскурсионным автобусом в российском регионе прилетел вертолет

    Группа «Каспийский Груз» отменила выступление на Кипре из-за пограничников

    Названы главные причины отеков по утрам

    Раскрыты самые востребованные специальности учителей в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok