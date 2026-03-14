Иран сообщил о ракетных ударах по руководству Израиля

КСИР заявил о ракетных атаках по 10 укрытиям лидеров Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что их вооруженные силы ракетами ударили по 10 местам, где в это время могли находиться израильские лидеры. Об этом говорится в сообщении, которое распространили новостные ресурсы КСИР.

«Целями были 10 мест проживания [израильских] лидеров [на территории Израиля]», — уточняется в тексте, приведенном журналистами телеканала Al Jazeera. В рамках операции оказались поражены семь точек в Тель-Авиве, еще две — в Ришон-ле-Ционе, одна — в Шохаме.

Кроме того, уточняется, что были обнаружены и атакованы три места сбора и укрытия американских командиров. Речь идет о военных базах «Малек Султан», «Виктория» и «Эрбиль».

Другие данные и подробности о последствиях атаки пока не поступили.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави рассказал, что Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля с помощью 30 сверхтяжелых баллистических ракет. По его словам, операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения еврейского государства.

