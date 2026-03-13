КСИР: Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля

Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля с помощью 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави, сообщает ТАСС.

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях», — сказал он.

По словам генерала, операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения Израиля. Он отметил, что это был самый мощный боевой обстрел режима, в результате которой еще одна часть неба еврейской страны находится под контролем Ирана.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали назвал Израиль раковой опухолью. Он уточнил, что Израиль хочет разрушить всю геополитическую систему на Ближнем Востоке и стать первой державой мира.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.