Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

Джалали: Израиль стал онкологической опухолью и хочет быть первой державой

Израиль превратился в онкологическую опухоль — он хочет разрушить всю геополитическую систему на Ближнем Востоке и стать первой державой мира, считает посол Ирана в России Казем Джалали. Его слова приводит «Царьград».

По его мнению, Израиль стремится разделить на несколько частей все государства Ближнего Востока, за счет чего он и станет расширяться. В связи с этим Джалали заявляет, что Иран не будет последней точкой израильских атак.

Иранский народ находится под ударами, потому что хотел защитить Палестину — но Тегеран будет продолжать борьбу дальше, в стране нет никакой паники, настаивает посол. Он призвал весь арабский мир объединиться против Израиля, а «русских друзей» попросил показать, что те не бросают своих союзников.

Ранее Джалали опроверг слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о подготовке в Тегеране покушений на него. «Исламская Республика Иран не предпринимала попыток покушения на президента США и добивалась его наказания в международных судах», — уточнил он.