15:27, 14 марта 2026Экономика

Известная детская песня стала «оружием» черных риелторов

Mash: Черные риелторы выживают уфимскую семью из квартиры песней «Синий трактор»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Пострадавшие

Пострадавшие. Кадр: Telegram-канал Mash

Черные риелторы выживают уфимскую семью из квартиры известной детской песней «Синий трактор», круглосуточно включая ее через удаленный доступ на колонке. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что 18-летняя дочь поссорилась с матерью и продала свою долю квартиры, которую ранее ей подарили родители, за бесценок. В жилье тут же въехали неизвестные люди, поставили на дверь комнаты замок и разместили там музыкальную колонку.

Сначала они включали композиции с нецензурной лексикой, потом стали постоянно включать «Синий трактор». Неизвестные постоянно ломают мебель, выдирают люстры, украли унитаз и раковину. Соседи также негодуют и не спят из-за музыки, приходят по ночам с молотками и стучат в двери.

«Дельцы говорят, что музыкальный ад прекратится, если их комнату в 17 "квадратов" выкупят за пять миллионов рублей. Или же папа продаст свои 40 "квадратов" за миллион. Мужчина дважды обращался в полицию, там зафиксировали аудиодраму, а также дебош новых жильцов — вырванные с корнем унитаз и раковину», — сообщает Telegram-канал.

Ранее в Астрахани черные риелторы обманом завладели квартирой мужчины, а затем перевезли его в ветхий сельский дом. Мужчины, изначально не намереваясь платить за недвижимость, убедили пострадавшего подписать договор, а после этого привезли его в одно из сел Икрянинского района Астраханской области, оставив у дома, который непригоден для проживания.

    Последние новости

    В Иране назвали Украину законной целью для Тегерана

    Израиль пригрозил ближневосточной стране потерей территории

    Россиянка Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

    Крах НАТО при Трампе допустили

    Водителям напомнили о новом типе транспорта на дорогах

    Европе пообещали затяжной кризис без российской нефти

    Раскрыты подробности о перехвате дронов ВСУ у Московской области

    «Краснодар» вырвал победу у худшей команды РПЛ и упрочил лидерство в чемпионате

    Не выходившего из дома в течение семи лет мальчика нашли среди мусора

    Россиянка описала один продукт в США фразой «загадка американской гастрономии»

    Все новости
