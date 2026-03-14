Известная детская песня стала «оружием» черных риелторов

Mash: Черные риелторы выживают уфимскую семью из квартиры песней «Синий трактор»

Черные риелторы выживают уфимскую семью из квартиры известной детской песней «Синий трактор», круглосуточно включая ее через удаленный доступ на колонке. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что 18-летняя дочь поссорилась с матерью и продала свою долю квартиры, которую ранее ей подарили родители, за бесценок. В жилье тут же въехали неизвестные люди, поставили на дверь комнаты замок и разместили там музыкальную колонку.

Сначала они включали композиции с нецензурной лексикой, потом стали постоянно включать «Синий трактор». Неизвестные постоянно ломают мебель, выдирают люстры, украли унитаз и раковину. Соседи также негодуют и не спят из-за музыки, приходят по ночам с молотками и стучат в двери.

«Дельцы говорят, что музыкальный ад прекратится, если их комнату в 17 "квадратов" выкупят за пять миллионов рублей. Или же папа продаст свои 40 "квадратов" за миллион. Мужчина дважды обращался в полицию, там зафиксировали аудиодраму, а также дебош новых жильцов — вырванные с корнем унитаз и раковину», — сообщает Telegram-канал.

Ранее в Астрахани черные риелторы обманом завладели квартирой мужчины, а затем перевезли его в ветхий сельский дом. Мужчины, изначально не намереваясь платить за недвижимость, убедили пострадавшего подписать договор, а после этого привезли его в одно из сел Икрянинского района Астраханской области, оставив у дома, который непригоден для проживания.