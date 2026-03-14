Крах НАТО при Трампе допустили

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил краха НАТО в текущий президентский срок американского лидера Дональда Трампа. Такой сценарий он допустил в интервью CBC.

По его словам, нет никаких гарантий, что НАТО переживет Трампа, который довольно открыто выражает свое недовольство альянсом, но он по-прежнему верит, что он выстоит.

«Критика, высказанная президентом Трампом, в основном была направлена ​​не против НАТО. Она была направлена ​​против того, что союзники по НАТО недостаточно инвестируют в альянс, и хорошая новость заключается в том, что ситуация изменилась и продолжает меняться», — отметил он.

Ранее испанская левая партия «Подемос» выступила с предложением провести референдум по вопросу выхода страны из Североатлантического альянса. Представитель партии Пабло Фернандес высказался против проведения США и Израилем масштабной военной операции против Ирана.