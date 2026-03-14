Москвичей предупредили о возвращении морозов

Метеоролог Паршина: В Москву вернутся ночные морозы

В Москву на следующей неделе вернутся ночные морозы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Холодные ночи до минус четырех во время второй половины следующей недели действительно будут, но это кратковременная "акция"», — уточнила метеоролог.

Паршина пояснила, что ночные похолодания будут связаны с безоблачным небом, из-за чего тепло будет уходить в атмосферу.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал срок исчезновения снега в Москве. По его словам, столица может попрощаться со снегом ко Дню космонавтики, 12 апреля.