На одном из крупнейших химзаводов в Техасе прозвучал взрыв

Shot: На химзаводе Bayport Choate в Техасе прогремел взрыв

Мощный взрыв прозвучал на одном из крупнейших химзаводов в Техасе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

После хлопка на предприятии Bayport Choate начался сильный пожар. Компания сообщила, что пострадавших нет, персонал находится в безопасности. Также владельцы заверили, что угрозы выбросов вредных веществ в атмосферу нет, местным жителям беспокоиться не о чем, передает Reuters.

Причины ЧП неизвестны. Однако власти не исключают версию атаки со стороны южноамериканских наркокартелей или Ирана.

Ранее политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский в беседе с «Лентой.ру» предположил, что США могут столкнуться с угрозой индивидуального террора из-за конфликта с Ираном и призывов Тегерана устроить джихад. В частности, эксперт напомнил о произошедшей стрельбе в американском городе Остин, штат Техас, где у преступника были обнаружены религиозная литература и символика Ирана. По его словам, Тегеран не занимается напрямую практикой терактов, однако риторика руководства страны может толкнуть отдельно взятых людей к экстремизму.