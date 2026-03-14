Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 14 марта 2026Россия

На подлете к Москве сбили около 40 дронов ВСУ

Алевтина Запольская
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

39 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 20:07 градоначальник сообщил о сбитии еще шести дронов. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

До этого количество сбитых дронов, согласно сообщениям Собянина, равнялось тридцати трем.

Ранее в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедововвели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok