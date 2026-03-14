Steigan: Война с Ираном грозит Западу тяжелыми последствиями

Западу грозят тяжелые последствия войны с Ираном. Об этом пишет издание Steigan.

«Этот конфликт, возможно, открыл врата в ад, и в его конце Запад окажется проигравшим. Есть много признаков, что он будет долгим, кровавым и дорогостоящим. Последствия будут значительными. Исход этой войны, вероятно, будет решаться не столько на поле боя, сколько через внутренние политические события в Иране, США, Израиле и соседних странах», — указано в статье.

Отмечается, что исход войны может решить судьбу дальнейшей политической карьеры президента США Дональда Трампа. По мнению автора статьи, время сейчас работает в пользу Ирана, поскольку Трампу предстоят промежуточные выборы в ноябре, которые, в случае неудачного для Штатов исхода конфликта, «обернутся катастрофой».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о провале плана Европы против России. «Европа думала, что поддержка незаконной войны против Ирана обеспечит ей помощь США в противостоянии с Россией. Жалкое зрелище», — написал он.