Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 14 марта 2026Мир

На Западе задались вопросом об Украине после слов фон дер Ляйен

Spiegel: Слова Урсулы фон дер Ляйен ставят вопрос о смысле помощи Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об «устаревании» международного права ставят вопрос о смысле помощи Украине. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

Утверждается, что ее слова стали отражением двойных стандартов Запада, поскольку сама Европа лишь прикрывалась стремлением защитить мировой порядок на Украине, фактически защищая «сугубо личные интересы».

«Это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему мир должен был научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию. Теперь европейцам нужно спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?», — задался вопросом автор статьи.

Ранее фон дер Ляйен сочла предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России «стратегической ошибкой». Чиновница отметила, что такой шаг сделал бы Европу «более зависимой, уязвимой и слабой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok