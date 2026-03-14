Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:35, 14 марта 2026

Названы главные причины отеков по утрам

Диетолог Джутова назвала алкоголь и избыток соли причинами отеков по утрам
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала россиянам о главным причинах отеков по утрам, которые не вызваны проблемами со здоровьем. Их доктор перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Основной причиной отеков, не связанной с проблемами со здоровьем, диетолог назвала избыток соли в меню. Она напомнила, что соль в большом количестве содержится не только в соленья и консервах, но и в фастфуде, колбасах, соусах и хлебобулочных изделиях. «Если человек злоупотребляет солью, его почки не справляются. В результате жидкость задерживается в тканях, особенно на лице, веках и ногах», — пояснила Джутова.

Кроме того, вызывать отеки может алкоголь, поскольку он обезвоживает организм и тем самым перегружает почки. Другими возможными причинами этой проблемы врач назвала недостаток белка в рационе и употребление молочных продуктов при их непереносимости.

Ранее Джутова предупредила россиян о последствиях излишней любви к фастфуду. Стремительный рост доли продуктов быстрого приготовления в рационе людей по всему миру повышает риск развития многих хронических заболеваний, включая диабет, предупредила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok