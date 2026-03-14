11:02, 14 марта 2026Мир

Посольство России ответило на заявление Великобритании о причастности к удару по Ираку

Посольство РФ опровергло заявление Великобритании об ударе по Ираку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters

Российское посольство опровергло слова Британии о причастности РФ к удару по Ираку. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, министр обороны Великобритании Джон Хили утверждал, что Россия причастна к удару по военной базе западной коалиции в иракском Эрбиле. Посольство РФ в Лондоне заявило, что эти заявления являются вымыслом и не имеют ничего общего с реальностью.

В диппредставительстве убеждены, что заявление Хили о российской угрозе служит внутриполитическим целям. В посольстве также напомнили, что Лондон поставляет оружие и разведданные для ударов по территории России украинским силам.

Ранее сообщалось, что военную базу США в Эрбиле атаковал беспилотник.

