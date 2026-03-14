Раскрыто решение послов стран ЕС о санкциях в отношении российских бизнесменов

Послы 27 стран ЕС продлили санкции против россиян и компаний из РФ на полгода

Послы 27 стран Европейского союза (ЕС) продлили санкции в отношении более чем 2,6 тысячи российских бизнесменов и компаний и отказались исключить из этого списка финансиста Михаила Фридмана, добившегося решения суда ЕС в свою пользу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, постоянные представители ЕС в Брюсселе достигли компромисса по вопросу о продлении черного списка в отношении России до 15 сентября.

Ранее стало известно, что наибольшие убытки среди богатейших россиян понес Михаил Фридман. Его состояние сократилось на 4,7 миллиарда долларов.