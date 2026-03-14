15:48, 14 марта 2026Россия

Раскрыты подробности о перехвате дронов ВСУ у Московской области

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Калужской области сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил калужский губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

По информации губернатора силы ПВО уничтожили БПЛА над территориями Барятинского, Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине города Обнинск.

На местах работают сотрудники оперативных служб. По предварительными данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что утром 14 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку на российские регионы и сбили 37 беспилотников ВСУ.

