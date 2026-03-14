Россия уличила Британию в попытках милитаризации Арктики

Посольство России в Британии уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики

Посольство России в Великобритании уличило Лондон в попытках милитаризации Арктики. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, сообщает РИА Новости.

Дипмиссия напомнила слова британского министра обороны Джона Хили о том, что северная часть Норвегии находится на «новой линии фронта с Россией».

«Для чего неарктическому государству удваивать размещение своих войск в регионе, где у него нет территории, а затем представлять это решение как оборонительную необходимость?» — отметили в посольстве.

Ранее доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова в интервью «Ленте.ру» подчеркнула, что Россия и страны Европы сохраняют минимальный уровень контактов в Арктике. Она отметила, что взаимодействие европейских стран с Россией в регионе продолжается, но лишь в тех проектах, где без российского участия обойтись невозможно.