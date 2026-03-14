Россиян предупредили об исчезновении одного продукта из-за войны на Ближнем Востоке

Иранский шафран может пропасть с российского рынка из-за войны на Ближнем Востоке. О возможном исчезновении продукта предупредили продавцы специй, передает Telegram-канал Baza.

Издание отмечает, что новые поставки иранского шафрана в Россию не поступают, продавцы распродают зимние запасы. При этом большинство из них в ближайшее время ожидает рост цен. Сейчас стоимость пряности в среднем составляет 350-700 рублей за грамм, а цена иранских сортов достигает 1800 рублей за грамм. Если поставки в ближайшее время не возобновятся, то цена вырастет до 2500 рублей за грамм.

В случае если перерыв с поступлением новых партий затянется, то рынок переключится на поставщиков из других стран — Индии, Испании, Афганистана и Марокко.

Ранее учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов предупредил, что война на Ближнем Востоке вызовет замедление мировой экономики. Однако, по его мнению, бюджет России может на фоне кризиса получить выгоду.