Мировой экономике предрекли замедление из-за войны на Ближнем Востоке

Дьяконов: Подорожание нефти из-за войны на Ближнем Востоке замедлит экономику

Резкое подорожание нефти из-за войны на Ближнем Востоке приведет к замедлению мировой экономики. Такое развитие событий предрек в комментарии «Ленте.ру» учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

На фоне блокировки Ормузского пролива, через который на мировые рынки поступает порядка 20 процентов грузов нефти, стоимость сырья взлетела вплоть до 119 долларов за баррель.

«С учетом замкнутости акватории Персидского залива, Ормузский пролив — единственный коридор для прохода судов к основным нефтеналивным терминалам стран региона. Логично, что его блокировка вызвала опасения у участников рынка и, как следствие, рост котировок», — отметил эксперт.

На фоне сокращения объемов поступающего на рынки топлива и последовавшего за ним роста цен многие страны решились откупорить стратегические запасы. 32 страны-члена Международного энергетического агентства (МЭА) высвободили из резервов 400 миллионов баррелей нефти. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль назвал проблемы на нефтяном рынке, с которыми приходится сталкиваться, беспрецедентными по своим масштабам.

По мнению Дьяконова, бюджет России на фоне кризиса в Персидском заливе может получить реальную выгоду, если повышенный уровень цен сохранится на продолжительное время (как минимум — более двух месяцев). В перспективе можно даже ждать возможного смягчения санкций против отечественного нефтегазового сектора, но долго оно не продлится.

Некоторые страны действительно выступили с такой инициативой, чтобы возобновить покупки российской нефти и уменьшить возникший дефицит. Несмотря на позитивный посыл, можно предположить, что теоретическое смягчение санкционного режима если и произойдет, то вряд ли будет длительным. Резонно ожидать, что маловероятно снятие каких-либо иных санкций, кроме тех, что связаны непосредственно с российской нефтью и газом, и судами, задействованными в перевозках углеводородов. В остальном не стоит ждать смягчения санкционного режима против РФ, равно как и надеяться на долговременный характер предлагаемых сейчас послаблений, — пояснил эксперт.