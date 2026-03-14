23:24, 14 марта 2026

Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков из-за Ирана
Юлия Мискевич

Фото: Yves Herman / Reuters

Швейцария отказала Соединенным Штатам в пролете двух самолетов-разведчиков, сославшись на свою нейтральность в контексте войны в Иране. Об этом сообщили на сайте пресс-службы правительства Швейцарии.

В пресс-службе подчеркнули, что закон о нейтралитете запрещает пролеты сторон конфликта в военных целях. Между тем гуманитарные и медицинские перевозки разрешены.

Помимо этого, как отметили в правительстве, власти страны одобрили один запрос на технический пролет и два запроса на пролеты транспортных самолетов.

Ранее американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока». По мнению экс-главы Минфина и ФРС США Джанет Йеллен, если противостояние с Ираном затянется, темпы экономического роста в стране могут снизиться, а инфляция — вырасти.

    Последние новости

    США отвергли усилия арабских стран по урегулированию конфликта с Ираном

    Эпичное извержение одного из самых активных вулканов в мире попало на видео

    США запустили противобункерную ракету по Ирану

    Нетаньяху обратился к Украине с одной просьбой

    Раскрыта причина смерти заслуженной артистки РСФСР Арининой

    Американский сенатор выступил с тревожным для Трампа прогнозом

    Швейцария отказала США в пролете самолетов-разведчиков

    Средства ПВО сбили свыше 60 летевших на Москву БПЛА

    Франция отказала Трампу

    На Западе назвали ошибки Трампа в войне против Ирана

    Все новости
