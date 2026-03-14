20:53, 14 марта 2026Культура

Стал известен формат похорон заслуженной артистки РСФСР Арининой

Похороны Арининой пройдут в закрытом формате согласно ее завещанию
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: фильм «Призвание»

Похороны заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой пройдут в закрытом формате согласно ее завещанию. Об этом заявил директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев, сообщает РИА Новости.

«Церемонии прощания не будет. Не будет ни коллег, ни гостей. Похороны пройдут в закрытом формате. Такое решение было ее последней волей», — сказал он.

Актрисы театра и кино не стало 14 марта в возрасте 99 лет. Она известна ролями в фильмах «Почти смешная история», «Осенний марафон» и «Отцы и деды», а также «Гостья из будущего». В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.

