Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — заявили в театре.

Актриса известна ролями в фильмах «Почти смешная история», «Осенний марафон» и «Отцы и деды», а также «Гостья из будущего». В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.

Ранее не стало актера Василия Скромного, известного по роли Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника», он ушел из жизни в возрасте 61 года.