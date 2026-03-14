19:34, 14 марта 2026Культура

Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: фильм «Мама вышла замуж»

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Людмила Аринина умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — заявили в театре.

Актриса известна ролями в фильмах «Почти смешная история», «Осенний марафон» и «Отцы и деды», а также «Гостья из будущего». В 1999 году Аринина вошла в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где прослужила до 2006 года.

Ранее не стало актера Василия Скромного, известного по роли Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника», он ушел из жизни в возрасте 61 года.

    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    Стала известна судьба россиян на задержанном властями Швеции танкере

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

    Премьер европейской страны призвал к переговорам с Россией

    Названы мотивы Украины для остановки нефтепровода «Дружба»

    Стал известен срок закрытия воздушного пространства Ирана

    В Египте задержали российский танкер

    Россиянина избила толпа местных на Шри-Ланке

    Эрдоган высказался об участии Турции в конфликте на Ближнем Востоке

    В одной европейской стране заметили наплыв украинских мужчин

    Все новости
