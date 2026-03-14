06:53, 14 марта 2026Интернет и СМИ

Трамп высмеял Обаму за переговоры с Ираном

Трамп опубликовал мем, высмеивающий стратегию Обамы по переговорам с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал мем, высмеивающий своего предшественника Барака Обаму за его подход к переговорам с Ираном. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Truth Social.

На верхней части картинки показан Обама, предлагающий иранским лидерам огромные стопки денег. На нижней — «грозный» Трамп, указывающий на небо, где изображены бомбардировщики B-2 Spirit.

Подписи на картинке — «Обама ведет переговоры с Ираном» и «Трамп ведет переговоры с Ираном».

Ранее Трамп заявил, что допускает возможность проведения переговоров с Ираном. «Если хорошо поразмыслить над этим, то нам вроде больше необязательно говорить. Но это возможно», — указал американский лидер.

