Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:21, 10 марта 2026Мир

Трамп высказался о переговорах с Ираном

Трамп допустил проведение переговоров с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения переговоров с Ираном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Это возможно, но зависит от того, каковы будут условия (...). Если хорошо поразмыслить над этим, то нам вроде больше необязательно говорить. Но это возможно», — указал американский лидер.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что сейчас в Иране не рассматривается вопрос о возобновлении переговоров с США.

10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора довел до Дональда Трампа предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы движемся к столкновению». На какую страну вслед за Ираном может нацелиться Израиль и помогут ли ему США?

    Боец «Ахмата» рассказал о трехдневном отражении налета десятков дронов ВСУ на их позицию

    Рублю предрекли девальвацию

    Муж Бородиной вручил ей подарок за 1,5 миллиона рублей

    Ученики московской школы пожаловались на симптомы отравления

    Заветы Ильича окутал едкий смог

    Присвоивший миллионы своего друга подполковника российский майор сделал заявление

    Юрист опроверг популярный среди автомобилистов миф

    Раскрыты неожиданные детали планирования контрнаступления ВСУ 2023 года

    Высказано предположение о секретной подготовке России к масштабной операции в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok