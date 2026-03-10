Трамп высказался о переговорах с Ираном

Трамп допустил проведение переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения переговоров с Ираном. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Это возможно, но зависит от того, каковы будут условия (...). Если хорошо поразмыслить над этим, то нам вроде больше необязательно говорить. Но это возможно», — указал американский лидер.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что сейчас в Иране не рассматривается вопрос о возобновлении переговоров с США.

10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора довел до Дональда Трампа предложения по урегулированию ситуации вокруг Ирана.