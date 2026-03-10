Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:20, 10 марта 2026Мир

В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

Арагчи заявил, что Иран не собирается вести переговоры с США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Сейчас в Иране не рассматривается вопрос о возобновлении переговоров с США. Как считает глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, он не будет рассмотрен и в будущем. Об этом дипломат заявил в беседе с телеканалом PBS.

Во время интервью Арагчи спросили, пыталось ли руководство страны выйти на контакт с представителями США после того, как новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи. «Ему пока рано делать какие-либо заявления. Мы все ждем его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении», — сказал на это дипломат.

Он объяснил нежелание контактировать с американской стороной тем, что у Тегерана уже был горький опыт общения с США.

Ранее советник верховного лидера Ирана Камаль Харази заявил, что Исламская Республика готова вести длительную войну против США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    В Китае рассказали о негодовании Европы из-за получения Россией огромного сокровища

    В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

    В России появились две отрасли с зарплатой свыше 500 тысяч рублей

    Шикующий в Европе командир элитного батальона ВСУ вызвал недовольство сослуживцев

    В США указали на несостоятельность военного арсенала Вашингтона после нападения на Иран

    Женщина родила ребенка в 63 года

    Девушке подсказали способы возбудить мужчину во время ужина в ресторане

    Трамп раскрыл свои опасения по поводу операции в Иране

    Умер раскрывший систему прослушки в Белом доме помощник Никсона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok