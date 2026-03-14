Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:37, 14 марта 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала отношение к россиянам на Бали фразой «спрашивали, не жарко ли мне»

Алина Черненко

Фото: Sergeycauselove / Freepik

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на индонезийском острове Бали и раскрыла отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации разговорилась с сотрудником одного из отелей и спросила у него, не напрягает ли балийцев, что россиян на острове стало так много. Тот ответил, что они хорошо живут с иностранцами, многие из которых дают им работу. Не нравятся местным жителям только те, кто работает нелегально.

Коновалова отметила, что этот мужчина был не единственным, кто хорошо отзывался о россиянах. «Меня не раз спрашивали, откуда я. И всегда в ответ я слышала немного удивленное и одновременно радостное: "О-о-о, Россия! Добро пожаловать!" Балийцы всегда продолжали со мной разговор, если это было уместно. Спрашивали, из какого я города, не жарко ли мне на Бали (ведь в России зимой холодно)», — такими фразами описала она свой опыт.

Путешественница добавила, что балийцы — очень гостеприимные и приветливые и всегда рады русским туристам.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Бали словами «мусора немало». Россиянку удивило, что лазурная вода и белый песок там не повсюду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok