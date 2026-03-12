Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 12 марта 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала Бали словами «мусора немало»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @sasha._konovalova

Российская тревел-блогерша Александра Коновалова описала индонезийский остров Бали словами «мусора немало». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, к Бали мало кто остается равнодушным — одни очень любят, а другие считают место «распиаренным» и ненавидят. Коновалова в итоге решила отправиться на остров сама, чтобы сформировать свое мнение. По ее словам, в первую очередь ее удивило, что лазурная вода и белый песок там не повсюду. «Дело в том, что туристы делают фото на соседнем фотогеничном острове Нуса Пенида, а поисковики выдают нам эти картинки по запросу "пляжи Бали», — рассказала она. Также девушка призналась, что за время поездки она увидела очень много мусора.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

При этом туристке понравились цены на проживание. Они оказались почти вдвое ниже, чем на популярном курорте Пхукет в Таиланде. Также ее особенно порадовало отсутствие пафоса на острове, а также местные жители. «Какие же прекрасные люди — балийцы! Они всегда улыбаются и рады завязать разговор. На Бали у меня всегда было ощущение, что я окружена друзьями», — восхитилась она. По ее словам, она ожидала увидеть на улицах толпы туристов, но в феврале ситуация была другой — было спокойно и свободно. «Это мощный контраст после Пхукета в Таиланде», — заключила автор блога.

Ранее россиянка описала отдых на Бали словами «возвращаться желания нет». Тревел-блогерша отметила, что от отдыха на этом острове ее отталкивают пробки, узкие дороги и отсутствие общественного транспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    Названа ключевая проблема «ракетного зонтика» США

    Новые Ford смогут самостоятельно уезжать от владельцев в автосалон или на свалку

    Российская тревел-блогерша описала Бали словами «мусора немало»

    Странное устройство в старом школьном туалете удивило пользователей сети

    «Радиостанция Судного дня» передала сразу два загадочных послания

    Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников

    Российского чиновника обвинили в госизмене

    Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Индиан-Уэллсе

    На нефтебазе вспыхнул пожар после атаки ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok