Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:42, 6 марта 2026Путешествия

Россиянка описала отдых на Бали словами «возвращаться желания нет»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Robertus Pudyanto / Getty Images

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина дважды побывала на Бали и описала свои впечатления словами «возвращаться желания нет». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что от отдыха на этом острове ее отталкивают пробки, узкие дороги и отсутсвтие общественного транспорта. Также путешественницу огорчили строительные леса, так как курорт начали активно застраивать владельцы гостиниц и апартаментов. При этом индонезийский остров больше не ассоциируется с уединением и медитативными практиками из-за шума от местных заведений. «Тишина на Бали есть, но она стоит дорого. Буквально. Найти ее можно только в дорогих изолированных виллах подальше от туристических центров», — объяснила россиянка.

Лисейкина рассказала подписчикам, что популярные точки притяжения превратились в конвеер, так как для фотографии с достопримечательностью необходимо отстоять длинную очередь. Помимо этого, остров страдает от двойных цен — для приезжих любой товар окажется по стоимости выше, чем для местного жителя. К тому же платным стали те места, за которые десять лет назад не брали деньги.

«Тем, кто едет на Бали впервые, остров вполне может понравиться — здесь есть своя красота, и она никуда не делась. Но я помню другой Бали. Тихий, неспешный, настоящий. И это воспоминание мешает воспринимать нынешний остров без горечи», — заключила опытная туристка.

Ранее тревел-блогерша описала поход в дубайский ресторан словами «добавки по цене золота». По сообщению автора публикации, лишние позиции попадают в чек ресторанов ОАЭ регулярно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Политически и иначе». МИД Ирана рассказал о помощи России и Китая на фоне ударов Запада

    Пенис новоявленного футболиста оказался застрахован на миллион долларов

    Назван простой способ улучшить состояние людей с деменцией

    Парень произнес одну фразу на собеседовании и прослыл психом

    США разрешили Индии закупать нефть России с танкеров

    Экономист объяснил смысл покупки долларов в последние дни

    На Западе раскрыли последствия контратаки Ирана

    Подсчитано количество пострадавших от ответных ударов Ирана стран

    Раскрыта возможная судьба имущества экс-замминистра обороны Цаликова

    Солдаты ВСУ начали тонуть в своих же окопах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok