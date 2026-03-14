11:18, 14 марта 2026Мир

Трамп допускал перекрытие Ормузского пролива еще до начала операции против Ирана

Виктория Клабукова

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Дональд Трамп знал о возможных последствиях операции против Ирана, в том числе перекрытии Ормузского пролива, однако проигнорировал предостережения. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как выяснило издание, перед началом войны председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн предупреждал Трампа о вероятности блокировки залива — американская разведка допускала, что Иран способен перекрыть мировую «нефтяную артерию», используя мины, беспилотники и ракеты.

Тем не менее президент одобрил начало военной операции, будучи «излишне самоуверен». Решительность Трампа подпитывалась успехами операции в Венесуэле, а также результатами прошлогодних ударов по ядерным объектам в Иране. Трамп, как отмечается, не сомневался, что в случае попытки блокировки пролива американские военные быстро решат проблему. Однако в итоге Ормузский пролив стал одним из главных рычагов давления в руках Тегерана.

Спустя две недели после начала конфликта, по сведениям издания, погибло 13 американских военнослужащих, не менее 140 военных получили ранения. Еженедельно операция обходится Соединенным Штатам в миллиарды долларов и грозит стагфляцией национальной экономики.

Ранее Иран назвал условие для пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Такую возможность Тегеран рассматривает, если груз начнут продавать в китайских юанях. Через акваторию Ормузского пролива проходит около 20 процентов всей добываемой на планете нефти, также по проливу идут до 30 процентов мировых поставок сжиженного природного газа.

