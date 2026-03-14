У участвовавшего в обмане генерала Великой Отечественной войны нотариуса прошли обыски

У нотариуса Федорченко прошли обыски по делу об обмане с жильем ветерана Кизюна

У участвовавшего в обмане генерал-полковника Великой Отечественной войны Николая Кизюна нотариуса Александра Федорченко прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, под влиянием Федорченко ветеран Кизюн подписал отказ от наследства — от трех квартир, дома, автомобиля и банковских счетов. Именно нотариус выступил организатором этой махинации. Следствие считает, что он мог подменить документы пенсионеру.

По информации канала, фамилия нотариуса фигурировала в десятках сомнительных жильщных сделках, однако, все это время Федорченко удавалось избежать ответственности.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года невестка Кизюна без предупреждения пришла к нему с нотариусом и убедила ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, заявив, что сделать это попросил его сын, которого не стало 11 днями ранее. Пенсионер согласился и в результате лишился прав на квартиру и другого положенного по наследству имущества. Осознав, что его обманули, ветеран обратился в суд. Кроме того, в дело вмешался Следственный комитет.

