Территория Украины стала законной целью для атак Ирана после того, как оказала поддержку беспилотниками Израилю. Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в X.
«Предоставляя поддержку беспилотников израильскому режиму, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно Статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал он.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина уже отправила экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока.
«Мы готовы помочь. В конце недели военные и секретарь СНБО [Рустам Умеров] вернутся и представят полный отчет. Мы поймем объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры», — сказал он и добавил, что странам Ближнего Востока необходимы украинские технологии, пилоты и военные.
Зеленский заявлял о просьбе США помочь в борьбе с иранскими дронами
Украинский лидер в интервью Radio France говорил, что США попросили у Украины помощи в борьбе с иранскими дронами. По его словам, Киев получил запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, о возможностях борьбы с беспилотниками.
Президент США Дональд Трамп при этом сообщил, что Украина никак не помогает США отражать удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами со стороны Ирана. Он также добавил, что США не нужна помощь Киева в отражении иранских атак.
«Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно говоря, лучшие беспилотники в мире», — подчеркивал американский лидер.
В России, комментируя вероятность удара Ирана по Украине, заявили, что такой сценарий возможен. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вопрос тут в другом. «Другой вопрос, хватит ли чем ударять. У них сейчас война с американцами на предмет того, у кого больше ракет останется», — сказал он.
Эксперт считает, что «диктовать ситуацию» будет тот, у кого останется оружие, поэтому Иран в случае ударов по Украине может остаться без запаса.