Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 14 марта 2026

Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fars News / Reuters

Территория Украины стала законной целью для атак Ирана после того, как оказала поддержку беспилотниками Израилю. Об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи на своей странице в X.

«Предоставляя поддержку беспилотников израильскому режиму, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно Статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана», — написал он.

Киев

Киев . Фото: Diego Fedele / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина уже отправила экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока.

«Мы готовы помочь. В конце недели военные и секретарь СНБО [Рустам Умеров] вернутся и представят полный отчет. Мы поймем объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры», — сказал он и добавил, что странам Ближнего Востока необходимы украинские технологии, пилоты и военные.

Украинский лидер в интервью Radio France говорил, что США попросили у Украины помощи в борьбе с иранскими дронами. По его словам, Киев получил запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, о возможностях борьбы с беспилотниками.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп при этом сообщил, что Украина никак не помогает США отражать удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами со стороны Ирана. Он также добавил, что США не нужна помощь Киева в отражении иранских атак.

«Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно говоря, лучшие беспилотники в мире», — подчеркивал американский лидер.

В России, комментируя вероятность удара Ирана по Украине, заявили, что такой сценарий возможен. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вопрос тут в другом. «Другой вопрос, хватит ли чем ударять. У них сейчас война с американцами на предмет того, у кого больше ракет останется», — сказал он.

Эксперт считает, что «диктовать ситуацию» будет тот, у кого останется оружие, поэтому Иран в случае ударов по Украине может остаться без запаса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok