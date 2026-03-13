Зеленский заявил о просьбе США помочь против Ирана

Зеленский заявил, что США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими дронами

США попросили у Украины помощи в борьбе с иранскими дронами. Об этом украинский президент заявил в интервью Radio France, передает «Страна.ua».

«Мы получили запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, о возможностях борьбы с беспилотниками», — сказал он.

Прежде Зеленский сообщил, что Украина уже отправила экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока. «Мы готовы помочь. В конце недели военные вернутся и представят полный отчет. Мы поймем объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры», — заявил украинский лидер.

В то же время президент США Дональд Трамп рассказал, что Киев никак не помогает Штатам отражать удары ракетами и дронами со стороны Ирана. Он также подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины.