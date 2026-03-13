Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 13 марта 2026Мир

Трамп заявил об отсутствии помощи со стороны Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Украина никак не помогает США отражать удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) со стороны Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает агентство Reuters.

Трамп также подчеркнул, что США не нужна помощь Киева в отражении иранских атак.

11 марта подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за операции США и Израиля против Ирана, поскольку она негативно отражается на поставках оружия Киеву. Эксперт отметил, что на фоне паники Зеленского российские военные продолжают успешно решать цели спецоперации.

10 марта российский лидер Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он поблагодарил российского коллегу за оказываемую Москвой поддержку, в частности, за предоставление гуманитарной помощи Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон сделал предупреждение России по Украине

    Хегсет одобрил отправку тысяч морпехов на Ближний Восток

    Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля

    В ЦАХАЛ подвели итоги ударов по Ирану

    В Госдуме прокомментировали ситуацию с гендер-пати у памятника Жукову

    Россиянка почти полностью лишилась зубов в клинике Турции

    В Госдуме допустили подорожание нефти в два-три раза

    Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за показа сериала

    Стала известна судьба машины Бритни Спирс после ее ареста

    Число погибших при ударе ракет Storm Shadow по Брянску выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok