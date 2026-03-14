21:42, 14 марта 2026Из жизни

Умер один из самых влиятельных философов и социологов

На 97-м году жизни скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: POOL New / Reuters

В Германии на 97-м году жизни скончался один из самых влиятельных философов и социологов современности, представитель Франкфуртской школы Юрген Хабермас. Трагическую новость сообщило издательство Suhrkamp 14 марта.

«Юрген Хабермас сегодня скончался в Штарнберге в возрасте 96 лет», — говорится в сообщении.

Хабермас при жизни работал над теорией коммуникативного действия, общественной сферой, а также этикой дискурса. Кроме того, в последние годы своей жизни мыслитель критиковал позиции Запада по конфликту на Украине и призывал в дипломатическим усилиям и переговорам.

Его труды оказали большое влияние на развитие социальной философии и политической теории в конце XX и начале XXI века.

На счету Юргена Хабермаса множество премий, в том числе премии принца Астурийского и имени Теодора Адорно.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Людмилы Арининой.

