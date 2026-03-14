Россия
17:18, 14 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме предложили отменить ограничение в три балла для работающих пенсионеров

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Палес / Фотобанк Лори

В Госдуме предложили отменить ограничение в три пенсионных балла (индивидуальный пенсионный коэффициент; ИПК) для работающих пенсионеров. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я считаю, что ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента для лиц пенсионного возраста нужно снять для того, чтобы стимулировать людей оставаться и продолжать работать. Работающий россиянин трудоспособного возраста может получить до десяти ИПК в год. Работающий пенсионного возраста — только три», — предложила Бессараб.

Депутат отметила, что в России много граждан, которые выходят на пенсию досрочно из-за вредных условий, тяжелых нагрузок или специфики профессии, при этом они продолжают работать.

Ранее экономист Юлия Финогенова напомнила, что с 1 апреля в России будут проиндексированы выплаты для трех категорий граждан. Она добавила, что это затронет социальных пенсионеров, инвалидов и лиц, достигших 80 лет.

    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    Определен самый опасный вид алкоголя

    Тревел-блогерша описала отношение к россиянам на Бали фразой «спрашивали, не жарко ли мне»

    ЦАХАЛ заявила об уничтожении иранского космического центра

    Москвичка вернула отданные бойфренду миллионы по «схеме Долиной»

    В Госдуме предложили отменить ограничение в три балла для работающих пенсионеров

    Названа причина атаки на греческий танкер в Черном море

    Назван срок открытия сезона проката электросамокатов и велосипедов в Москве

    Зеленский представил себя сыном Трампа

    Грядущий супер-Эль-Ниньо приведет к новым тепловым рекордам

    Все новости
