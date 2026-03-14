В Госдуме предложили отменить ограничение в три балла для работающих пенсионеров

Бессараб предложила отменить ограничение в три балла для работающих пенсионеров

В Госдуме предложили отменить ограничение в три пенсионных балла (индивидуальный пенсионный коэффициент; ИПК) для работающих пенсионеров. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я считаю, что ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента для лиц пенсионного возраста нужно снять для того, чтобы стимулировать людей оставаться и продолжать работать. Работающий россиянин трудоспособного возраста может получить до десяти ИПК в год. Работающий пенсионного возраста — только три», — предложила Бессараб.

Депутат отметила, что в России много граждан, которые выходят на пенсию досрочно из-за вредных условий, тяжелых нагрузок или специфики профессии, при этом они продолжают работать.

Ранее экономист Юлия Финогенова напомнила, что с 1 апреля в России будут проиндексированы выплаты для трех категорий граждан. Она добавила, что это затронет социальных пенсионеров, инвалидов и лиц, достигших 80 лет.