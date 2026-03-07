Реклама

Экономика
06:48, 7 марта 2026Экономика

С 1 апреля некоторым пенсионерам повысят выплаты

Экономист Финогенова: С 1 апреля выплаты достигшим 80 лет гражданам увеличат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С 1 апреля в России будут проиндексированы выплаты для трех категорий граждан. Это затронет социальных пенсионеров, инвалидов, и лиц, достигших 80 лет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала экономист Юлия Финогенова.

«Размер увеличения составит 6,8 процента. Также будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности 1, 2, 3 групп, пенсии инвалидам с детства, а также пенсии детям-инвалидам», — сказала эксперт.

Она также добавила, что индексация коснется социальных пенсий детей-сирот, а также тех детей, которые остались без попечения родителей. Помимо этого, повысят размер выплаты и представителям малочисленных народов Севера — речь идет о мужчинах в возрасте от 55 лет и о женщинах в возрасте от 50 лет.

Ранее арбитражный управляющий Минюста России, бывший член Совета Федерации Ольга Епифанова рассказала, что даже если гражданин никогда не трудился официально, он не может оказаться полностью лишен пенсии.

