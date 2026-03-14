07:25, 14 марта 2026Мир

В Иране раскрыли последствия «одного из самых мощных» ударов США

Press TV: Удар США по острову Харк не навредил его нефтяной инфраструктуре
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Mamoun Wazwaz / Globallookpress.com

Удар США по острову Харк не привел к повреждению его нефтяной инфраструктуры. Об этом информирует иранский телеканал Press TV в Telegram.

По его информации, целью атаки были военные объекты. В результате удара на острове произошло более 15 взрывов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли «один из самых мощных бомбовых ударов в истории Ближнего Востока» по Харку. Он заявил, что в результате атаки были полностью уничтожены все военные цели, и пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре на острове.

