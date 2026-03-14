Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:05, 14 марта 2026Россия

В российском регионе уничтожили более 100 БПЛА

Богомаз: В Брянской области уничтожили 128 БПЛА самолетного типа
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Евгений Биятов / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневые бригады уничтожили в Брянской области 128 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«128 вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области», — написал губернатор Брянской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени средства ПВО сбили 280 украинских БПЛА самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok