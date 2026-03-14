В российском регионе уничтожили более 100 БПЛА

Богомаз: В Брянской области уничтожили 128 БПЛА самолетного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневые бригады уничтожили в Брянской области 128 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«128 вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области», — написал губернатор Брянской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что в период с 11:00 до 21:00 по московскому времени средства ПВО сбили 280 украинских БПЛА самолетного типа.