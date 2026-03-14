В США рассказали о стремлении выйти из конфликта с Ираном по одной причине

Джонсон: Плохая работа ПВО подталкивает США к выходу из конфликта с Ираном

После того, как системы противовоздушной обороны (ПВО) США продемонстрировали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, Штаты начали стремиться к выходу из конфликта. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Как утверждает эксперт, потеря радаров, которые вывел из строя Тегеран, буквально «ослепила» США. «Противоракетные комплексы THAAD и Patriot на самом деле не работают. Они работают против некоторых систем, но они не работают против баллистических ракет. (...) И то, что они на это оказались не способны, стало основной причиной, по которой США стремятся выйти из конфликта», — считает Джонсон.

При этом, утверждает бывший аналитик ЦРУ, удары США не нанесли серьезного ущерба ракетному потенциалу Ирана. «США вообще не уничтожили иранский ракетный арсенал. Уничтожили только старые ракеты и ложные цели», — констатировал он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ответные удары Ирана удивили официальных лиц США. Дешевые дроны помогли Тегерану поразить порты, базы и нефтяные объекты.