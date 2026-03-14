03:12, 14 марта 2026Мир

В США сделали признание после ответных ударов Ирана

Марина Совина
Ответные удары Ирана удивили официальных лиц США. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Не похоже, что президент [США Дональд] Трамп и его ближайшее окружение полностью осознавали масштаб эскалации и диапазон ответных действий Ирана, а также то, какими будут варианты противодействия со стороны США», — отметила Дэйна Строул, бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку.

Тегеран выпустил более трех тысяч ракет и беспилотников по странам Персидского залива и сотни — по Израилю, отмечает издание. Дешевые дроны помогли Ирану поразить порты, базы и нефтяные объекты. «Никто не сделал больше с меньшими затратами, чем иранцы», — признал один из собеседников Financial Times.

При этом аналитики отмечают, что наиболее современные ракеты и беспилотники Ирана еще не были задействованы в конфликте. К ним, например, относятся ракеты Qassem Basir, хотя считается, что у Тегерана их немного.

Ранее Трамп заявил, что пока не может озвучить сроки завершения конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

