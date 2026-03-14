07:45, 14 марта 2026

В США заявили о катастрофической ситуации из-за войны с Ираном

Аналитик Макгрегор: Из-за войны с Ираном США оказались на грани катастрофы
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Фото: U.S. Army / Capt. Adan Cazarez / Handout / Reuters

Война на Ближнем Востоке поставила США на грань катастрофы как в военном, так и в экономическом плане. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

По его словам, Штаты оказались «в большой беде». «Базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами. Мы продолжаем нести потери, потому что в регионе все еще есть наши военные», — обеспокоился он.

Материалы по теме:
«Иран будет использовать опыт России». Почему удары иранских дронов стали шоком для США и Израиля и как на это повлиял опыт СВО?
«Иран будет использовать опыт России». Почему удары иранских дронов стали шоком для США и Израиля и как на это повлиял опыт СВО?
Иран подтвердил смерть аятоллы Али Хаменеи. Чем был известен многолетний правитель Ирана?
Иран подтвердил смерть аятоллы Али Хаменеи.Чем был известен многолетний правитель Ирана?
1 марта 2026

Согласно оценкам Макгрегора, конфликт на Ближнем Востоке может вызвать в мировой экономике серьезный кризис. «Мы стоим на пороге экономического армагеддона. (...) В целом все, что обещал президент [США Дональд] Трамп в плане золотой эры, находится под угрозой», — предупредил эксперт.

Ранее британский экс-дипломат Алистер Крук заявил, что Ирану удалось обойти военных США и Израиля в логистике, из-за чего первоначальные планы Вашингтона и Тель-Авива потерпели крах. По мнению эксперта, любители концентрируются на тактике, а профессионалы — на логистике, и именно здесь США и Израиль оказались слабы.

    Стало известно о предложении Путина вывезти уран из Ирана в Россию. Что ответил Трамп?

    В США проигнорировали давние замечания Путина о системе ПВО

    Родственники пропавших солдат ВСУ потребовали личной встречи с Будановым

    США предупредили о «самодемилитаризации» из-за Ирана

    В ОАЭ танкер США загорелся после обстрела

    В США заявили о катастрофической ситуации из-за войны с Ираном

    Посольство США в Ираке подверглось атаке

    В Иране раскрыли последствия «одного из самых мощных» ударов США

    Россиянам рассказали об улучшающем настроение продукте

    В центре Дубая упали загадочные обломки

    Все новости
