В США заявили о катастрофической ситуации из-за войны с Ираном

Аналитик Макгрегор: Из-за войны с Ираном США оказались на грани катастрофы

Война на Ближнем Востоке поставила США на грань катастрофы как в военном, так и в экономическом плане. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

По его словам, Штаты оказались «в большой беде». «Базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами. Мы продолжаем нести потери, потому что в регионе все еще есть наши военные», — обеспокоился он.

Согласно оценкам Макгрегора, конфликт на Ближнем Востоке может вызвать в мировой экономике серьезный кризис. «Мы стоим на пороге экономического армагеддона. (...) В целом все, что обещал президент [США Дональд] Трамп в плане золотой эры, находится под угрозой», — предупредил эксперт.

Ранее британский экс-дипломат Алистер Крук заявил, что Ирану удалось обойти военных США и Израиля в логистике, из-за чего первоначальные планы Вашингтона и Тель-Авива потерпели крах. По мнению эксперта, любители концентрируются на тактике, а профессионалы — на логистике, и именно здесь США и Израиль оказались слабы.