Названа позволившая Ирану получить преимущество ошибка США

Крук: Иран получил преимущество над военными США и Израиля благодаря логистике

Ирану удалось обойти военных США и Израиля в логистике, из-за чего первоначальные планы Вашингтона и Тель-Авива потерпели крах. Такое мнение выразил британский экс-дипломат Алистер Крук в интервью на YouTube.

По мнению эксперта, любители концентрируются на тактике, а профессионалы — на логистике, и именно здесь США и Израиль оказались слабы. Они подошли к конфликту с весьма слабыми логистическими возможностями, считает он. «Иранцы готовились к этому и думали об этом 20 лет. Поэтому вся береговая линия, на протяжении 2000 километров, испещрена короткими корабельными ракетами, вбитыми в скалы», — заявил Крук.

Кроме того, добавил дипломат, Соединенные Штаты лишились контроля над операцией, допустив ее затягивание. Из-за этого удар по первым лицам Ирана потерял свое стратегическое значение. «Сейчас, как вы знаете, Иран постепенно наращивает свои возможности. А они только начинают. И это еще не конец», — констатировал эксперт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после того, как системы противовоздушной обороны (ПВО) США продемонстрировали, что плохо справляются с иранскими баллистическими ракетами, Штаты начали стремиться к выходу из конфликта.