В судьбе русского рока обнаружили важную роль офицера КГБ Владимира Владимировича

Николай Михайлов: Владимир Владимирович из КГБ выручал рокеров в Ленинграде

Российский музыкант, бывший участник группы «Пикник» Николай Михайлов рассказал об участии КГБ в судьбе Ленинградского рок-клуба. Артистам помогал офицер, которого звали Владимир Владимирович, сообщил президент ЛРК «Ленте.ру» в эксклюзивном материале из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

«Кагэбэшники все были внятные. Все выпускники университета, философского или филологического факультета. Первого куратора звали Владимир Владимирович — видимо у них корпоративные фокусы такие», — заявил Михайлов.

По словам музыканта, через Владимира Владимировича ему удавалось «доносить внятную информацию до обкома партии»: «Он составлял правильные с нашей точки зрения отчеты, потому что реально были большие проблемы с комсомольскими оперотрядами, с милицией. Много было всяких неприятных ситуаций для музыкантов. А эти нас как-то выручали».

Николай Михайлов, бывший саксофонист и флейтист группы «Пикник», был избран президентом Ленинградского рок-клуба в 1982 году. Артист также поведал, как КГБ разрешило создать первое в стране объединение рок-музыкантов.