В центре Дубая упали загадочные обломки

Дубайские власти заявили о падении в центре города обломков после перехвата

Власти Дубая сообщили об инциденте, который произошел на фоне падения обломков в центральном районе города после успешного перехвата. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства Dubai Media Office в соцсети X.

Уточняется, что упавшие обломки задели фасад здания в центральном районе. Инцидент держат на контроле.

«Пожар не возник, о пострадавших не сообщается», — отмечается в публикации пресс-службы. Впрочем, власти не указали, о каких именно обломках идет речь.

13 марта сообщалось, что дрон ударил по финансовому центру в Дубае. По данным медиа, взорвавшийся беспилотник мог принадлежать иранской армии.