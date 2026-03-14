16:31, 14 марта 2026Мир

Япония задумала закупить украинские беспилотники

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Япония рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны украинских беспилотников. Об этом сообщает Kyodo, со ссылкой на источники.

С этой целью японское правительство может подписать соглашение о передаче вооружений, предполагающее защиту сопутствующей секретной информации. Это также откроет возможность для поставок Украине оружия японского производства, поскольку для этого необходимо такое соглашение.

Окончательное решение будет принято после сравнения характеристик беспилотников с аппаратами других стран.

Ранее правительство Японии решило внести свой вклад в программу поддержки Украины PUL, которую создала НАТО. В ее рамках страна закупит снаряжение американского производства, чтобы затем передать его Киеву.

