Задержанный по подозрению в убийстве женщины в Москве оказался футболистом

РИА Новости: Задержанный по подозрению в убийстве женщины оказался футболистом

Задержанный по подозрению в убийстве женщины на северо-западе Москвы, по предварительным данным, оказался футболистом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что задержанный 2005 года рождения. «По предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга», — цитирует агентство представителя следственного органа.

Ранее сообщалось, что мошенники, притворившись сотрудниками полиции, убедили 16-летнюю девочку открыть дверь злоумышленнику. Мужчина зашел в квартиру, похитил ценности из сейфа и убил мать девочки. В ходе расследования был задержан 20-летний уроженец Ставропольского края.