15 марта 2026

15 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Басырова
Фото: Lia Koltyrina / Shutterstock / Fotodom

На 15 марта приходится важный праздник — Всемирный день защиты потребителей. Испанцы празднуют начало весны, а белорусы — День Конституции. Какие еще торжества проходят в России и в мире 15 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день прав потребителей

15 марта во всем мире, в том числе и в России, отмечают День прав потребителей. Его учредила ООН после выступления американского президента Джона Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. Тогда глава государства озвучил четыре основных права потребителей, позднее к ним были присоединены еще четыре. Это:

  1. право на безопасность;
  2. право на информацию;
  3. право на выбор;
  4. право быть услышанным;
  5. право на возмещение ущерба;
  6. право на потребительское образование;
  7. право на удовлетворение базовых потребностей;
  8. право на здоровую окружающую среду.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 марта

  • Международный день защиты бельков;
  • Фальяс, фестиваль огня Las Fallas в Испании (Валенсии);
  • День Конституции в Белоруссии;
  • Праздник богатого года в Японии;
  • День рождения эскалатора;
  • Всемирный день уважения;
  • Международный день борьбы с полицейской жестокостью;
  • Всемирный день выступлений.

Какой церковный праздник 15 марта

Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Державная»

Фото: Wikimedia

Русская православная церковь 15 марта чествует чудотворную икону Божией Матери, ее называют «Державная». По преданию, в 1917 году, когда император России Николай II вынужденно отрекся от престола, икона была обнаружена в селе Коломенское под Москвой. Богородица изображена со скипетром и державой, на голове ее — корона, а на плечах — красная мантия. Православные уверовали, что через такой образ будет явлено небесное покровительство русскому народу. Сейчас икона находится в Казанской церкви в Коломенском.

День памяти святителя Арсения, епископа Тверского

Святитель Арсений — автор самого древнего варианта Киево-Печерского патерика — сборника рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и житий святых. Арсений родился в богатой знатной семье, но свое наследство раздал нуждающимся и посвятил свою жизнь церкви. За годы епископства (1390-1409) ему удалось прекратить многолетние раздоры в Тверском княжестве. При его содействии были построены соборы и основан Желтиков монастырь, в котором его и похоронили.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 марта

  • День памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского;
  • День памяти мученицы Евфалии Леентинской (Сицилийской);
  • День памяти мученика Троадия Неокесарийского;
  • День памяти 440 мучеников Италийских;
  • День памяти преподобного Агафона Скитского, Египетского.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Приметы на 15 марта

  • Если 15 марта на улице снег или мороз, то еще долго не появится трава.
  • Если тепло и приятно, то весна будет ранняя.
  • Какая погода 15 марта, таким будет и лето. Дождливо и пасмурно — жди дождей и летом. Солнечно — лето будет теплым.
  • Если в полдень вышло солнце, то будет богатый урожай.
  • Сны, приснившиеся в ночь на 15 марта, вещие.

Кто родился 15 марта

Любовь Аксенова (36 лет)

Российская актриса Любовь Аксенова прославилась благодаря ролям в фильмах «Рассказы», «Гуляй, Вася!», «Ночные стражи», «Салют-7», «Любит не любит», а также в сериалах «Мажор 2», «Бывшие».

Давид Кроненберг (83 года)

Канадский режиссер, продюсер, сценарист Давид Кроненберг снял такие фильмы, как «Преступления будущего», «Муха», «Оправданная жестокость», «Звездная карта». В 2018 году получил почетного «Золотого льва» на Венецианском фестивале за вклад в кинематограф.

Кто еще родился 15 марта

  • Поль Погба (33 года), французский футболист;
  • Ева Лонгория (51 год), американская актриса;
  • Дмитрий Бигбаев (38 лет), российский актер, певец, поэт;
  • Уильям Адамс (51 год), лидер американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas.

