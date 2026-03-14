На 15 марта приходится важный праздник — Всемирный день защиты потребителей. Испанцы празднуют начало весны, а белорусы — День Конституции. Какие еще торжества проходят в России и в мире 15 марта — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Всемирный день прав потребителей
15 марта во всем мире, в том числе и в России, отмечают День прав потребителей. Его учредила ООН после выступления американского президента Джона Кеннеди в Конгрессе США в 1962 году. Тогда глава государства озвучил четыре основных права потребителей, позднее к ним были присоединены еще четыре. Это:
- право на безопасность;
- право на информацию;
- право на выбор;
- право быть услышанным;
- право на возмещение ущерба;
- право на потребительское образование;
- право на удовлетворение базовых потребностей;
- право на здоровую окружающую среду.
Какие еще праздники отмечают в мире 15 марта
- Международный день защиты бельков;
- Фальяс, фестиваль огня Las Fallas в Испании (Валенсии);
- День Конституции в Белоруссии;
- Праздник богатого года в Японии;
- День рождения эскалатора;
- Всемирный день уважения;
- Международный день борьбы с полицейской жестокостью;
- Всемирный день выступлений.
Какой церковный праздник 15 марта
Праздник иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
Русская православная церковь 15 марта чествует чудотворную икону Божией Матери, ее называют «Державная». По преданию, в 1917 году, когда император России Николай II вынужденно отрекся от престола, икона была обнаружена в селе Коломенское под Москвой. Богородица изображена со скипетром и державой, на голове ее — корона, а на плечах — красная мантия. Православные уверовали, что через такой образ будет явлено небесное покровительство русскому народу. Сейчас икона находится в Казанской церкви в Коломенском.
День памяти святителя Арсения, епископа Тверского
Святитель Арсений — автор самого древнего варианта Киево-Печерского патерика — сборника рассказов об основании Киево-Печерского монастыря и житий святых. Арсений родился в богатой знатной семье, но свое наследство раздал нуждающимся и посвятил свою жизнь церкви. За годы епископства (1390-1409) ему удалось прекратить многолетние раздоры в Тверском княжестве. При его содействии были построены соборы и основан Желтиков монастырь, в котором его и похоронили.
Какие еще церковные праздники отмечают 15 марта
- День памяти священномученика Феодота, епископа Киринейского;
- День памяти мученицы Евфалии Леентинской (Сицилийской);
- День памяти мученика Троадия Неокесарийского;
- День памяти 440 мучеников Италийских;
- День памяти преподобного Агафона Скитского, Египетского.
Приметы на 15 марта
- Если 15 марта на улице снег или мороз, то еще долго не появится трава.
- Если тепло и приятно, то весна будет ранняя.
- Какая погода 15 марта, таким будет и лето. Дождливо и пасмурно — жди дождей и летом. Солнечно — лето будет теплым.
- Если в полдень вышло солнце, то будет богатый урожай.
- Сны, приснившиеся в ночь на 15 марта, вещие.
Кто родился 15 марта
Любовь Аксенова (36 лет)
Российская актриса Любовь Аксенова прославилась благодаря ролям в фильмах «Рассказы», «Гуляй, Вася!», «Ночные стражи», «Салют-7», «Любит не любит», а также в сериалах «Мажор 2», «Бывшие».
Давид Кроненберг (83 года)
Канадский режиссер, продюсер, сценарист Давид Кроненберг снял такие фильмы, как «Преступления будущего», «Муха», «Оправданная жестокость», «Звездная карта». В 2018 году получил почетного «Золотого льва» на Венецианском фестивале за вклад в кинематограф.
Кто еще родился 15 марта
- Поль Погба (33 года), французский футболист;
- Ева Лонгория (51 год), американская актриса;
- Дмитрий Бигбаев (38 лет), российский актер, певец, поэт;
- Уильям Адамс (51 год), лидер американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas.