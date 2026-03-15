Афганистан ударил по военной базе соседней страны

Минобороны Афганистана: Нанесен удар по военной базе пакистанского города Вана

Афганская авиация 15 марта ударила по военной базе в пакистанском городе Вана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Афганистана.

Речь идет о населенном пункте в административном центре округа Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва. Удар, как заверила афганская сторона, был нанесен в ответ на ночной налет пакистанских ВВС на провинцию Кандагар, в результате которого был разбомблен госпиталь, где лечились наркозависимые. Тогда обошлось без жертв.

По информации министерства, в результате удара по базе в Ване была уничтожена большая часть состава штаба командования. Кроме того, большие потери в живой силе понесли пакистанские солдаты.

В конце февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о начале открытой конфронтации с Афганистаном. По его словам, талибы превратили Афганистан в колонию Индии, собрали террористов со всего мира, лишили свой народ основных прав человека, а также попрали права женщин.

