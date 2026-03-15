Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:22, 15 марта 2026Спорт

Дзюба помог «Акрону» уйти от поражения в матче с «Ахматом»

Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гол нападающего Артема Дзюбы помог «Акрону» уйти от поражения в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Георгий Мелкадзе вывел гостей вперед на 27-й минуте. В начале второго тайма в их составе удалился Исмаэл Силва — он получил вторую желтую карточку. Тольяттинцев от поражения спас Артем Дзюба, забивший на 84-й минуте.

Таким образом, «Акрон» набрал 22 очка в 21 матче и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В следующем туре тольяттинцы сыграют в гостях с «Локомотивом». Игра пройдет 22 марта, начало в 19:00 мск.

«Ахмат» набрал 27 очков в 21 матче. Команда из Грозного находится на восьмом месте в РПЛ. В следующем поединке подопечные Станислава Черчесова сыграют на своем поле с «Ростовом». Матч состоится 21 марта, он начнется в 13:45 мск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok