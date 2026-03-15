Дзюба помог «Акрону» уйти от поражения в матче с «Ахматом»

Гол нападающего Артема Дзюбы помог «Акрону» уйти от поражения в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Георгий Мелкадзе вывел гостей вперед на 27-й минуте. В начале второго тайма в их составе удалился Исмаэл Силва — он получил вторую желтую карточку. Тольяттинцев от поражения спас Артем Дзюба, забивший на 84-й минуте.

Таким образом, «Акрон» набрал 22 очка в 21 матче и поднялся на десятое место в турнирной таблице. В следующем туре тольяттинцы сыграют в гостях с «Локомотивом». Игра пройдет 22 марта, начало в 19:00 мск.

«Ахмат» набрал 27 очков в 21 матче. Команда из Грозного находится на восьмом месте в РПЛ. В следующем поединке подопечные Станислава Черчесова сыграют на своем поле с «Ростовом». Матч состоится 21 марта, он начнется в 13:45 мск.