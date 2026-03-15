10:08, 15 марта 2026

Главному тренеру «Балтики» посоветовали обратиться к врачу

Андрей Талалаев.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев посоветовал главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву обратиться к врачу. Его слова приводит Bobsoccer.

«Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать. Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу, но нехорошо, когда работа так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту», — сказал Талалаев.

Матч 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — ЦСКА прошел 14 марта и завершился победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи произошла потасовка между главными тренерами команд, которая началась с того, что Талалаев выбил на трибуны мяч, оказавшийся в ауте.

Таким образом, после 21 матча ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Балтика» занимает четвертое место с 39 очками. Лидирует «Краснодар», имея в активе 46 очков.

«Балтика» в следующем туре 21 марта дома сыграет с «Сочи». ЦСКА в тот же день примет махачкалинское «Динамо».

