ЦСКА проиграл «Балтике» в матче РПЛ

ЦСКА проиграл «Балтике» со счетом 0:1 в матче РПЛ

Московский ЦСКА проиграл калининградской «Балтике» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 14 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 63-й минуте забил нападающий Брайан Хиль.

Таким образом, после 21 матча ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Балтика» занимает четвертое место с 39 очками. Лидирует «Краснодар», имея в активе 46 очков.

«Балтика» в следующем туре 21-го марта дома сыграет с «Сочи». ЦСКА в тот же день примет махачкалинское «Динамо».